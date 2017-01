Publisert 12.01.2017 Publisert 12.01.2017 Melding til mottaker Vatnet over kaia Vatnet er no over kaia ved Bygg Mixen i Judaberg sentrum. Ekstremvêret "Vidar" er no på sitt høgaste, og vatnet er no over kaia ved Byggmixen. Men elles har ikkje den høge vasstanden kome over kaien i Judaberg sentrum. (Alle foto: Øyvind Runestad). Slik såg det ut på Joker Eriksholmen på Sjernarøy i dag føremiddag. Kjøpmann Kine Aartun Norheim har teke bilete, og kan heldigvis rapportera om null skader.