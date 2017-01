Kvar tredje passering er gratis

Tekst og foto: Jon Asgaut Flesjå

No ber styret i Finnfast As styresmaktene ta grep, og har i samband med høyringsuttale til forslag til endringar i veglova §27 og vegtrafikklova §7A, med uttalefrist 9.januar, bede om at det blir innført bompengetakstar også for såkalla miljøvennlege køyretøy (el-bil), eller kjem opp med kompensasjonsordningar for det store inntektstapet dette medfører.

I november månad i fjor passerte 34181 køyretøy gjennom bommen på Hanasand. Heile 10951 av desse var elbilpasseringar.

Nytteprinsippet

I endringsforslaget som no har vore ute på høyring, går det fram at det berre er i såkalla bynære område at det er opna opp for å miljødifferensiera bompengetakstane slik at det også kan opnast opp for å krevja bompengar på elbilar. Styret i Finnfast As meiner likevel at det såkalla nytteprinsippet kjem tydeleg fram i dette høyringsforslaget, dvs. at den som har nytte av prosjekta som blir finansiert med bompengar, også skal vera med å betala.

I høyringsuttalen seier styret i Finnfast As mellom anna:

- For prosjekter som Finnfast og andre med unormal høg andel av el-bilar er nytteprinsippet lite gjeldande, der heile 27 prosent av trafikkantane i gjennomsnitt ikkje er med på å betala for prosjektet.

Høyringsforslaget diskuterer ikkje forslaget til endringar i takstordningar opp imot dette nytteprinsippet, berre opp mot miljøeffekten der departementet ynskjer å opna opp for eit system som tillet å gjera skilnader på val av køyretøy etter prinsippet om den som er ansvarleg for forureininga skal betala, analogt etter nytteprinsippet.

I forslaget vert det opna opp for å innføra miljødifferensiering av kjøretøy, noko som medfører at ein kan innføra bompengetakstar også for miljøvennlege kjøretøy (el-bil) slik styret i Finnfast forstår det. Dette er i følgje forslaget derimot avgrensa til berre å gjelda byområde. Styret i Finnfast As ber departementet om å opna opp for at det vert mogeleg å innføra miljødifferensiering også utanfor byområda, eventuelt at det vert gjort endringar i lovteksten slik at miljøvennlege kjøretøy også kan inngå i takstordninga utanfor byområda jfr. nytteprinsippet.

Utfordrar nedbetalinga

I fylgje dagleg leiar i Finnfast As, Jostein Aksdal, har i dag selskapet eit lån på 430 millionar kroner til ei fastrente på 4,4 prosent. Denne fastrenteavtalen går ut i sommar, og nye og meir gunstige lånevilkår kan truleg framforhandlast. I tillegg har selskapet 120 millionar kroner «på bok» i Sandnes Sparebank.

- Bakgrunnen for at ein ikkje har velt å betale ned lånet fram til no, er at vilkåret på dette innskotet er så gode at ein fram til no ikkje har villa betala ned på lånet. I dagens marknad, derimot, vil ein gjerne kunne oppnå ei fastrente på eksempelvis 2,4 prosent. Berre det kan fort gi 8-9 millionar kroner årleg i reduserte rentekostnader. Om då styret eventuelt vel å betala ned på lånet, parallelt med eventuelt desse nye lånevilkåra, så må det bli opp til dei. Men det er likevel eit faktum, at om utviklinga i gratispasseringar held fram, vil det utfordra både økonomien og nedbetalingstidpunktet for heile Finnfast som er rekna til å vera nedbetalt i 2024, understrekar Aksdal.

Store ringverknader

Styreleiar i Finnfast AS, ordførar Henrik Halleland, blir overraska når Øyposten presenterer dei siste tala for trafikkutviklinga i Finnfast. Då særleg den store elbilandelen som no nærmar seg ein tredel.

- Held utviklinga held fram med dei same fritaksordningane for el-bilar, kan det få betydelege konsekvensar for nedbetalinga i Finnfast. Eg vart svært overraska då eg såg forslaget til endringar i veglova, som vart sendt ut på høyring, og som berre opnar opp for å innføra bompengar på såkalla utsleppsfrie køyretøy i bynære område. Om Finnfast ikkje vert definert som bynært og fell utanom ei slik ordning, vil det få betydelege konsekvensar for nedbetalinga her. Men endå meir for Ryfast om dette store bompengeprosjektet også blir definert som eit ikkje bynært område. Det kan eg vanskeleg sjå at styresmaktene kan sjå på i ei tid der bruken av elbilar berre ser ut til å auka blant folk.

-Er det nye og betre elbilar med lenger rekkevidde, saman med mange særordningane som gjer at elbilane i Finnfast snart utgjer ein tredel av all trafikk?

- Ja, eg kan ikkje finna anna forklaring enn dette. Folk rettar bilbruken sin etter dei stimuli som styresmaktene legg opp til, og det har eg full forståing for, avsluttar Halleland.