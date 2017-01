Publisert 03.01.2017 Publisert 03.01.2017 Melding til mottaker Ny storm på veg Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Vestlandet sør for Stad. Det kan verta liten storm i distriktet i kveld. 2. juledag var det ekstremvêret Urd som ga oss full storm i kasta. Hurtigbåtane var innstilt, og folk blei oppmoda om å halda seg innandørs. I ettermiddag kjem det ein ny storm inn mot Vestlandet, og meteorologisk institutt melder at det tysdag ettermiddag vil bli auking til nordvest liten, kortvarig full storm på Vestlandet sør for Stad. Det ventast vindkast på mellom 25 og 30 m/s i indre strøk.