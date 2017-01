Publisert 02.01.2017 Publisert 02.01.2017 Melding til mottaker Sjekk prisen Bensin- og dieselprisen høgare enn nokon gong. Måndag ettermiddag var prisen på bensin 16.46 kroner og dieselprisen var 15.42 kroner. på Best-stasjonen på Judaberg. Det er ifylgje E24 den høgaste prisen nokon gong. Prisane er påverka av at avgiftane auka med 34 øre literen for bensin og 55 øre literen for diesel frå og med 1. januar. Veiledende priser hos Circle K (tidligere Statoil) fra 2. januar er 16,29 kroner per liter for bensin, mens dieselprisen settes opp til 15,25 kroner, det høyeste nivået noensinne, ifølge E24. Prisene er påvirket av at avgiftene økte med 34 øre for bensin og 55 øre for diesel fra og med søndag 1. januar.