Publisert 28.12.2016

Best i Norge

Finnøy kommune er saman med Stavanger, Forsand og Rennesøy dei einaste i Norge som har teke i bruk teknologien DMARC for å beskytta det offentlege mot svindel-epostar. DMARC er ein teknologi som gjer det mogleg å beskytte epostadresser mot misbruk ved hjelp av tekniske sjekker, filtrering og rapportering. Teknologien brukar eit sett med tekniske reglar for å sikra at epostane er ekta, og ikkje blir brukt til svindel. Bruk av forfalska avsendar-adressar er vanleg på internett for å lettare kunne lura vanlege folk til å gi frå seg informasjon eller klikka på lenkar. Ifylgje ei undersøking gjort av NRK er det berre fire kommunar i landet som har teke i gruk denne teknologien for å beskytta adressane til det offentlege mot misbruk. Desse er Finnøy, Rennesøy, Stavanger og Forsand, som alle saman har datasystema sine i ei felles it-avdeling.