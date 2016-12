Publisert 28.12.2016 Publisert 28.12.2016 Melding til mottaker Person til sjukehus etter påkjørsel Ein person vart skada og frakta i luftambulanse til sentralsjukehust i Stavanger etter å ha blitt påkøyrd av ein traktor like nord for Judaberg sentrum ved 15-tida i dag. Etter det Øyposten får opplyst av personar som var ved ulykkestaden like etter ulykka, skal fotgjengaren ha blitt påkjørt av det eine framhjulet på traktoren.