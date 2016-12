Publisert 26.12.2016 Publisert 26.12.2016 Melding til mottaker Fritidsbåt i ferd med å bli knust Ein innringar opplysar om at ein 10-12 fots open plaståt med påhengsmotor er i ferd med å fyllast med vatn og bli knust på sørvestsida av Faaholmen i dag. Båten skal liggja rett ved badeplassen. Det er Arne Hopland som er nabo til båtplassen og badestranda, som opplyser dette til Øyposten. - Også i samband med ein storm i fjor haust vart ein båt knust på den same plassen, og eg håpar med dette at eigaren kan melda seg for å berga denne båten, seier Hopland til Øyposten i dag.