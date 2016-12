Publisert 19.12.2016 Publisert 19.12.2016 Melding til mottaker Høyrer på innbyggjarane Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa tilrår at Ombo skal vera med Finnøy inn i «Nye Stavanger». Kommunestyra i Finnøy og Hjelmeland har alt vedteke at heile Ombo bør bli ein del av Finnøy kommune og «Nye Stavanger». Dette støttar fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, og gir det same rådet vidare til regjeringa. Samstundes tilrår ikkje fylkesmannen at Jøsenfjorden skal bli ein del av Suldal. «Kommunestyret i Hjelmeland har i samband med behandling av budsjett for 2017 den 14.12.2016 vedteke å setta av midlar til kjøp av skuleplassar frå Suldal, slik at elevane på barnetrinnet frå Jøsenfjorden kan gå på skule i Erfjord. Etter vår vurdering er eit viktig moment i strukturspørsmålet løyst gjennom dette budsjettvedtaket. Framleis vil det vera geografiske omsyn som kan tala for justeringar av kommunegrensa i dette området, men vi tilrår ikkje grensejustering i Jøsenfjorden som del av denne kommunereforma», skriv ho i tilrådinga.