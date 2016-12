Publisert 15.12.2016 Publisert 15.12.2016 Melding til mottaker Irene fekk kommunestyret til å vakna Irene Byre bad kommunestyrepolitikarane gi lovnad om å gi Sør-Bokn, Byre og Måløy eit akseptabelt samferdselstilbod i framtida. Det hjalp. Etter kraftige politiske dragkampar internt mellom partia i gruppemøta på bakrommet, kunne ei letta ung dame, Irene Byre og resten av dei fastbuande på Bokn og Byre på tilhøyrarbenken, dra letta heim etter at eit samrøystes kommunestyret prioriterte opp kravet om på kort sikt å få på plass eit langt betre ferjetilbod som på sikt skal knyta dei til Finnøysambandet og Finnfast. - Dette er nok det beste me kunne håpa på no, og eg er glad for at både ordføraren og gruppeleiar i Venstre, Gro Skartveit, no står opp og endeleg set foten ned for at det må på plass samrøystes og forpliktande vedtak frå kommunepolitikarane våre om me skal få dette til, sa Irene Byre like etter at kommunestyret gjorde sine prioriteringar og vedtak i samband med saka om «Handlingsplan for fylkesvegar i Finnøy» onsdag kveld. Les meir i fredagens papirutgåve.