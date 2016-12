Publisert 12.12.2016 Publisert 12.12.2016 Melding til mottaker Juleopent i Byfjordtunellen Sjølv om arbeidet føregår for fullt, vil det vera kolonnefritt i Byfjordtunellen i jule- og nyttårhøgtida. No seier også Statens Vegvesen at arbeidet skal vera ferdig tidleg i februar. Dette opplyser Statens Vegvesen i ei pressemelding. Siste kolonne før juleferien går torsdag 22. desember klokka 06.00, og første kolonne etter jule- og nyttårsfeiringa går måndag 2. januar klokka 22.00. Observante bilistar har sikker også lagt merke til at fartsgrensa er sett ned til 50 kilometer i timen i delar av Byfjordtunellen. Dette er på grunn av det stikk ut lange boltar i desse delane. - Boltane er farlege, og difor er farta sett ned. Slik blir det også i jula, fortel byggeleiar Raymond Ur Helland i Statens Vegvesen. Tidlegare var planen at arbeidet i Byfjordtunellen skulle vera ferdig seinhausten, men arbeidet har ifylgje Statens Vegvesen vore så omfattande at arbeidet ikkje blir ferdig før tidleg i februar. Årsaka er at entreprenøren Skanska AS måtte skifta ut mykje meir av vatn- og frostsikringa enn planlagd. Sikkerheitsutstyret i Rennfast er allereie oppgradert, og når dei er ferdig skal det vera både tryggare og lysare tunellar som tilfredsstillar strenge trykkleikskrav.