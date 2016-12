Juletradisjon frå Sjernarøy på veg ut

Like visst som juletrea frå Ryfylke var å finna på torget i Stavanger i tida før jul for ein generasjon sidan, var det at bøndene frå Sjernarøy kom med bilar og kjerrer fulle med kristtornbukettar som alle berre «måtte ha» til jul.

Bilete: Hobbydyrkar Rune Nedrebø, opprettheld dei rike tradisjonane med å dyrka beinved i Sjernarøy.

Tekst og foto: Jon Asgaut Flesjå

I dag derimot, er det få produsentar og leverandørar att.

-Sjølv om du i dag kan sjå ein eller annan torghandlar frå Ryfylke som tilbyr desse vakre bukettane med dei irraude bæra og kvasse og mørke grøne blada på no like før jul, synest det som om det er annan type pyntegrønt og vekstar som folk pyntar heimane sine med til jul i dag, seier mangårig kristtorn og juletreprodusent Jone Vadla på Kjyrkøy i Sjernarøy. – Eg hugsar godt då bøndene her i Sjernarøy kunne fylla kjerrene sine stappfulle med kristtornbukettar som dei hadde skore, for så ta båten til byen å selja dei ut på berre nokre timar, legg han til.

Blir mishandla

-Hovudgrunnen til at kristtornsalet har stupt, særleg dei to siste tiåra, ligg nok også i at kristtornen blir mishandla når den kjem ut i hagesentera og butikkane, meiner Jone. -Bukettane må straks setjast i vatn. Men diverre ser me at dei berre blir liggjande i ein haug og tørkar. Då blir både det grøne og frodige lauvverket fort mørkt og stygt. Det same gjer bæra som fell av.

-Korleis skal ein få fram ein vakker kristornbukett eller krans til jul?

- Hemmelegheita her som i så mykje anna, og ligg i sjølve råstoffet, kristtorntreet. Også den må skjærast, gjødslast og kultiverast. Difor ser me store variasjonar i mengda av bær på buskane frå år til år. Akkurat slik me opplever det dette året der det er svært lite bær etter eitt fjorår med uvanleg mykje bær. Det skuldast at balansen mellom bær og blomsterknuppar som blir danna på hausten, kjem i ubalanse. Om ein då ikkje tynnar ut noko av bæra, fører det til svært mykje mindre år neste år, akkurat som i år. Difor er det heller ikkje fuglane som skal ha all skulda for at det er lite bær på kristtorntrea i Sjernarøy i år, seier Jone.

Rike tradisjonar

På Nesheim har dei to naboane Rune Nedrebø og Jens Nesheim alt levert dei dei første tilhengarane med kristtorn, eller beinved som Rune likar å kalla det på ekte sjernarøydialekt. Rune bekreftar at det å selja beinved til jul har rike tradisjonar i øyane, og på det vesle småbruket på 30 dekar som han eig like ovanfor kaien på Nesheim, er det ennå mange kristtornbuskar og større tre å sjå. Også på Nord-Hidle, Aubø og ikkje minst på Nord-Talgje har denne attåtnæringa rike tradisjonar.

-Eg huskar godt at foreldra mine skar kristtorn og laga bukettar til jul. Difor tykkjer eg det er triveleg å driva på med dette på hobbybasis, seier Rune som også har 12 villsauer som beitar på småbruket sitt. -Trea gjer og stor nytte for seg under blomstringa i mai og juni då dei produserer pollen og nektar til stor glede for biene mine, legg han smilane til og prøver på den måten å visa til den store dramatikken tidlegare i haust då heile bisvermen gjekk til angrep på han. Ein «happening» som dessutan fekk store oppslag i både lokale og nasjonale media. Hevelsen i foten er gått ned for lenge sidan, og han kan gleda seg over god og smakfull honning til jul.

Både Rune og Jens bekreftar at det er lite bær på buskane i år, og mistenkjer fuglane for å ha bidrege i så måte.

- Blir det tidleg vinter i fjella innover i Ryfylke, så er vegen kort hit ned til låglandet og øyane for å finna seg mat, fortel Rune.

-Er det dei gunstige klimatiske forholda i Sjernarøy og Ryfylke som gjer at det er så mykje kristtorntre?

-Det er nok hovudgrunnen, men me finn kristtorn også nordover i Hordaland og opp til Sogn, seier den førtidspensjonerte journalisten som er svært glad for å ha det vesle småbruket sitt på Nesheim å falla tilbake til når dagane blir for lange på Hundvåg.

Framtid i juletredyrking

Om produsentane har ulikt syn på kva framtidsutsikter som ligg i den tradisjonsrike kristtornproduksjonen frå Sjernarøy, er Jone tydeleg på at det framleis ligg store mogelegheiter i juletredyrkinga i Ryfylke. No er også denne produksjonen på hell og i år reknar Jone med å selja berre 500 tre – Det er ingen annan produksjon som det er så god timebetaling i her på bruket som dette, forsikrar han. Men det betingar at ein produserer kvalitetstre, og det gjer seg ikkje sjølv. Dei må både skjærast, gjødslast og sprøytast med rett mengde, og til rett tid. Så legg du ned nok arbeid, får du kvalitetstre, og då får du også betalt for det, understrekar han.

-Hadde eg hatt moglegheit til å starta på ny, ja, så ville eg satsa endå hardare på juletre og planta til større delar av garden, seier Jone Vadla.