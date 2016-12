Publisert 05.12.2016 Publisert 05.12.2016 Melding til mottaker Arbeidsløysa på tre prosent Finnøy har den høgaste prosentvise arbeidsløyseauka i heile Rogaland sidan november i fjor. No er tre prosent av arbeidsstyrka i Finnøy arbeidslause, etter at det lenge har vore i underkant av to prosent. Ved utgangen av november var 54 personar heilt arbeidslause i Finnøy kommune. Det er 25 meir enn på same tidpunkt i fjor og ei auke på heile 86 prosent. Det er den høgaste prosentvise auka i heile Rogaland. Dette visar tal frå NAV. Les meir i fredagens papirutgåve.