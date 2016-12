Publisert 30.11.2016 Publisert 30.11.2016 Melding til mottaker Ombobuen vil til Stavanger 73 prosent av dei spurde ombobuane ynskjer at Ombo skal vera ein del av «Nye Stavanger». Men Ombo Bygdaråd klarar ikkje heilt å slå seg til ro med resultatet. Dette melder Finnøy kommune i ei pressemelding i dag, onsdag. Opinion har på vegne av Finnøy og Hjelmeland kommune gjennomført ei innbyggjarundersøking om kommunegrensa på Ombo i perioden 09.11-2016 til 25.11.2016. Spørsmåla var om Ombo ynskja å vera i same kommune, og om kvifor ein kommune dei ynskja å vera ein del av. Ifylgje rapporten ligg svarprosenten på 71 prosent. Det er 125 personar som har svara på undersøkinga, 89 i Ombo krins (Finnøy) og 52 personar i Vestersjø krins (Hjelmeland). Resultata visar at 92 prosent av dei som har svara ynskjer å vera samla i ein kommune, medan 73 prosent ynskjer at Ombo skal vera ein del av «Nye Stavanger». Ordførar i Finnøy, Henrik Halleland tykkjer resultata er tydelege, men ser at det kan vera utfordrande i Hjelmeland. - På Finnøy-sida er resultata heilt openbare, og eigentleg også totalsett. Men eg ser det kan bli utfordrande for Hjelmeland, for det er ein heilt anna prosent på Hjelmeland-sida, fortel han. Likevel tykkjer han resultatet visar godt kva ombobuen tenkjar. - Det er 92 prosent på Ombo som ynskjer å vera i ein kommune, og eg tenkjer dette er eit reieleg resultat. Når det har vore så tydeleg har me fått ei avgjersla, og eg er glad for at innbyggjarane ynskjer å bli ein del av den nye kommunen vår. No skal det først behandlast i to kommunestyrer, men me har kome eit stykke, og skal forholda oss til det som ligg klart, seier han. - Men det er 75 prosent på Hjelmeland-sida som ynskjer å vera med Hjelmeland. Kan ikkje kommunestyret i Hjelmeland då vektlegga det meir? Usemje i kretsane Ifylgje rapporten er det likevel klare ulikheitar i dei to kretsane. I Ombo krins (Finnøy) er det 93 prosent av innbyggjarane som vel «Nye Stavanger», og 5 prosent som vel Hjelmeland kommune. I Vestersjø krins (Hjelmeland) er det 75 prosent som vel Hjelmeland kommune, og 26 prosent som vel «Nye Stavanger». Kommunestyrene i Finnøy og Hjelmeland vil handsame sak om grensejustering på Ombo 14. desember. Dei lokala vedtaka vil deretter verte sendt fylkesmannen for vidare handsaming i kommunereformprosessen. Misnøgd Ombo Bygdaråd stiller spørsmålsteikn ved meiningsmålinga til Opinion AS angåande kommunegrensa på Ombo. Ovanfor bygdarådet opplyser Opinion at omtrent 75 prosent av dei røysteføre innbyggjarane har fått gitt si stemme, og at dei er nøgd med resultatet på totalt gitte stemmar. Men Ombo Bygdaråd sit med ei liste med mange namn og telefonnummer til personar som har ynskja å stemma, men ikkje har blitt kontakta. - Me har fått høyra at Opinion har gjort ein svært god jobb, og at de har ringt kva enkelt opptil 10 gonger utan å få svar. Dette stemmer ikkje. I 2016 har dei fleste telefonar logg over innkomne usvara samtalar, og denne lyg ikkje, skriv dei i eit brev sendt til blant anna Øyposten. Ville ikkje høyra Dei forklarar at ein mann sat heime i stova og fekk telefon frå Opinion. Han svara med ein gong, og Opinion spurte etter kona hans. Mannen opplyste om at ho var bortreist, men føya til at han også var ein av dei som skulle kontaktast, og spurte om å få gi si stemme. - Då svara Opinion at dette ikkje gjekk, då det var kona hans dei skulle snakka med. Han fekk vidare beskjed om at dei kom til å ringa til han når det var hans tur. Etter dette høyrte verken han eller kona noko meir til meiningsmålingsfirmaet. Difor klarar ikkje Ombo Bygdaråd å slå seg heilt til ro med resultatet. - Hadde ombobuen fått gi ei stemme på ein skikkeleg måte, kunne me ha slått oss til ro med det. No sit det mange og sår tvil om resultatet verkeleg kan vera rett. Kan det henda at resultatet hadde gått i ein annan retning om fleire hadde blitt høyrt?, skriv dei i brevet. Ordførar i Finnøy, Henrik Halleland har også lese brevet, og seier at dei fekk nokre meldingar om dette i førre veke. Dei kontakta då Opinion og informerte dei om denne problemstillinga, og Opinion sa då at dei skulle utsetta ringerunden to dagar, og prøva å hanka inn nokre fleire. - Dei seier i undersøkinga at det er veldig bra når over 70 prosent har fått gitt si stemme, og dersom resultatet av meiningsmålinga hadde vore litt meir jamn, så hadde eg forstått denne diskusjonen. Dette resultatet kan brukast, men det er alltid klart at det er nokon som vil ha ein diskusjon om kor reelt det er, seier Halleland.