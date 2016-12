Ingen storkommune før 2020

Tekst og foto: Jon Asgaut Flesjå

Det blei klart då dei respektive styringsgruppene for dei tre kommunane var samla til det andre møte etter samanslåingsvedtaka som vart gjort i juni i år. Både Finnøy og Stavanger var i utgangspunktet positiv til å gjennomføre samanslåinga eitt år tidlegare slik dei tre rådmennene i dei respektive kommunane hadde gjort framlegg om, men Rennesøy takka nei. Nå gar saka vidare til bystyret og dei to kommunestyra for endeleg avgjerd.

Fellesnemd utpeika av kongen i statsråd

Når Stortinget til sommaren fastset dei nye kommunegrensene, så vil det i kjølvatnet av dette også i løpet av neste haust bli utpeika ei eiga fellesnemd for dei tre kommunane. Det er Fylkesmannen som vil innkalla dei tre kommunestyra/bystyret til eit møte der medlemen av denne nemnda skal utpeikast. Denne nemnda skal så godkjennast av kongen i statsråd. I fylgje ordførar Halleland skal denne nemnda ha utvida fullmakter på vegne av dei tre kommunane i ein overgangsperiode, og sjå til at samarbeidsavtalen mellom dei tre kommunane blir gjennomført. Alt neste år får nemnda tilført 45 millionar kroner som dei kan disponera fram mot samanslåingstidspunktet, og finnøyordføraren ser for seg at mellom anna arbeidet med å få på plass eit felles landbrukskontor for dei tre kommunane på Judaberg, slik det står nedfelt i samarbeidsavtalen, alt kan starta opp når denne fellesnemda er på plass.-Det same kan fleire av dei andre hovudelementa som ligg inne i den vedtekne intensjonsavtalen som dei tre kommunane har slutta seg til, meiner Halleland.

På møte i Stavanger onsdag kveld kom det også fram at det var naturleg at nemnda og fekk eit visst mandat til å «overstyra» budsjetta og gjennomføra ein viss økonomikontroll i denne overgangsperioden.

I samtale med Øyposten påpeika den øvste politiske leiinga i kommune, slik det også har kome fram i øvrige delar av det regionale media i det siste, at økonomien i Stavanger framleis er solid trass i sviktande skatteinntekter dei to siste åra. -Me ligg langt over landsgjennomsnittet og har låg gjeldsgrad samanlikna med andre kommunar, presiserte varaordførar Bjørg Tysdal Moe.

I Finnøy har gjeldsgraden no passert 90 prosent, men vil truleg koma nokre få prosent under dette etter at kommunestyret har vedteke budsjettet for 2017.