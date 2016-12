Den ukjente helten

Tekst og foto: Håkon Jonassen Norheim

- Eg har faktisk dobbelt så lang tid i livbåt i Nordsjøen som på plattform.

Me treff Magne Sildelid i huset sitt på Kyrkjøy i Sjernarøyane. Kaffilukta slår mot oss, og i stova er det sett fram kaffi og kaker. Magne sit i ein stol i hovudstova, medan sambuaren Margot Hatleskog sit i andre stova og strikkar. Regnet piskar mot vindauget. Magne er i dag pensjonert sjøkaptein, og nyt livet som pensjonist med blant anna jakt og fiske. Men livet til Magne kunne fort ha enda 27. mars 1980.

I haust har Stavanger Aftenblad teke opp Alexander Kielland-ulukka igjen, og har kome fram til at feil bruk reiv plattforma sundt. 14. november kom også boka «Alexander L. Kielland-ulykken - hendelsen, etterspillet og hemmelighetene». Magne har ein sentral del i både Aftenblad-artiklane og i boka, og var ein av 89 som overlevde den katastrofale ulukka som kosta 123 menneskeliv.

- Det eg reagerte mest på under intervjuet i Aftenbladet var at journalisten fortalde meg at både min og tre andre sin politi- og granskingsrapport var borte vekk. Og alle hadde tilknyting til kontrollrommet. Det tvilar eg på at er tilfeldig, fortel han.

Første gong på plattform

Den 27. mars 1980 gjekk den då 28 år gamle Magne Sildelid om bord i Alexander Kielland-plattforma på Ekofisk-feltet som nyutdanna sjøkaptein. Han var nyleg tilsett i jobben som kontrollromoperatør for Stavanger Drilling, og det var første gong han sette sine bein på ei plattform. Han hugsar godt kva han tenkte då han først kom om bord.

- Eg var rimeleg skeptisk til mykje om bord. Den einaste gongen eg var på dekk var då eg gjekk frå helikopteret og bort og registrerte meg. Der såg eg masse kablar og gasskablar som gjekk igjennom ei ståldør som ein skulle kunna stenga til kvar ei tid. Men det eg reagerte mest på var den utrulege høgda med containerar. Plattforma var utruleg topptung.

Magne tek seg ein slurk frå kaffikoppen og tenkjer seg godt om. Sjølv om det er 36 år sidan ulukka, sit minna godt i. Han hadde vore om bord i plattforma i rundt seks timar då ulukka skjedde, og planen var at han skulle ta over ansvaret som kontrollromoperatør etter denne korte opplæringsrunden.

- Det var første dagen min på jobb, og eg skulle ta på meg eit stort ansvar. Eg var «next to God», som dei seier. Plattformsjefen var øvst, så kom eg. I dag er det dagevis og vekevis med opplæring, men eg gjekk ein opplæringsrunde før eg fekk spørsmål om eg hadde fått tak i det no. Det var galskap. Eg skulle eigentleg ta over klokka 18.00, men sa at eg måtte ha litt tid til, seier han.

I løpet av sekundar

Det var han heldig med, for litt før halv sju skjedde det fatale. Magne er sikker på at det var under forhalingsprosessen. Han høyrte eit kraftig smell. Det heile gjekk utruleg fort, og i løpet av nokre få sekundar krenga plattforma opp mot 45 grader. Bordar, stolar og radio fauk kontant til ei side. Det var berre å komma seg ut for mannskapet i kontrollrommet.

- Me fekk opp døra til kontrollrommet, og hadde det ikkje vore for at det var eit rekkverk på andre sida hadde ikkje eg vore her i dag. Me fekk tak i det og entra oss oppover. Ho hadde ein slik vinkel at ein ikkje kunne gå på dørken. Dei var nybona, og glatte som ein rutsjebane, og det kom seilande ein masse folk som slo beina under oss. Dei kom ut frå lugarar og kinosalar, og rasa rett i døden. Dei hadde ikkje sjans, seier han.

Marginar

Etter mykje slit kom dei seg bort til ein korridor der det var ei lita trapp. Der var det ei stormdør som hadde ramla igjen, og ettersom slagsida på den tida hadde auka til over 60 grader var ho utruleg tung, og det var mest umogleg å få ho opp.

- Det kom folk ovanfrå som gjorde at ho blei slått igjen heile vegen. Men så fekk me ho opp til slutt, heldigvis. Hadde me ikkje fått den opp så hadde me vore inne i plattforma me også, seier han.

Minna til Magne frå den fatale kvelden er mest prikkfrie. Slikt set spor hjå folk, og historia kjem på løpande band.

- Når me hadde greidd å kome oss så langt, var det berre å klatra opp til livbåtstasjonen som stakk høgt opp i lufta. Me klora oss fast oppover, og tok tak i det me kunne få tak i, fortel han.

Hoppa ut i døden

Dei kom opp til livbåten som var proppfull av folk. Ei heller var det livbelte igjen, så Magne måtte gå utan. Surringane til livbåten hadde heller ingen latt gå, og Magne og ein annan kontrollromsoperatør fekk løysa kvar sin surring. Livbåtane var heilt tette, med luker på toppen og på sidene.

- Då me hadde gjort det, klatra me opp på livbåten. Men det var ikkje plass. Me hadde ikkje sjans til å komma oss inni. Men så kom panikken, og plutseleg byrja folk å hoppa ut. Rett i døden, seier han.

Til slutt var det berre seks eller sju mann i livbåten, meiner Magne. Han stod med ein fot inni livbåten, og ein fot oppi. I katastrofen som utspant seg var det lite tid, men Magne tenkte klart. Og han hadde flaks. Eit par veker tidlegare hadde han vore om bord på ein gasstanker som hadde heilt like livbåtar. Livbåten hang framleis fast i plattforma når ho var på veg rundt, og den reiste seg opp til den var i 90 grader og hang i feil retning.

- Eg visste at ein ikkje skulle låra ein livbåt med stor vinkel. Så det var berre å stenga lukene og la det stå til. Eg visste at om me var heldige no, så trefte me toppen på ei bølga, eller ein sjø. Då ville båten få ein liten slakk på blokkene og den ville løysa seg ut, fortel Magne.

20-30 meter under

Blokkene er ein del av utløysingsmekanismen på ein livbåt. Magne rekna seg fram til at han hadde rundt éin prosent sjanse for at teorien hans skulle stemma. Han bad ein svær haugesundar om å trekka i ein slags trekant som gjekk mellom blokkene og halda godt fast i den. Den var forbunde med blokkene gjennom ein tynn vaier, slik at dei begge vart utløyst samstundes. På den måten kunne dei kanskje treffa ei bølgje og løysa ut begge blokkene.

Teorien stemte. Båten trefte ein bølgetopp og løyste seg ut, men blei dradd ned av plattforma.

- I ettertid har det kome fram etter vitneforklaringar frå mannskapet på Edda-plattforma at me blei dradd ned 20-30 meter med plattforma, og at me kom opp som eit prosjektil frå vatnet og landa med kjølen, eller botnen, opp i vêret.

Det gjorde at dei hang og dingla opp-ned i nokre magebelte som var festa til benkene i livbåten. Hadde dei ikkje vore festa i desse, hadde dei skamslått seg. Med kjølen i vêret byrja 15-20 mann å klatra opp på livbåten, samstundes var det kome ein del vatn i livbåten, noko som gjorde han veldig ustabil på ein positiv måte for Magne og dei andre i livbåten. Plutseleg byrja han å slingra slik at båten spratt rundt og landa på kjølen. Då byrja arbeidet.

- Det var ein masse folk som låg på yttersida, og byrja å klatra opp på skroget vårt. Då var det berre å byrja å plukka opp folk. Eg trur me plukka opp 26 eller 27 stykk. Då var det heilt fullt, seier han.

Den 27. mars 1980 var det både storm og skodde i Nordsjøen, så redningsarbeidet deira blei vanskeleg å driva. Men Magne klarte heile vegen å tenkja klart, og det redda nok mange liv.

- Eg tenkte klart. Men då me låg der om natta var det ein heil masse galskap om bord. Me hadde mange skadde folk med oss, og plutseleg utbraut ein kar at me ikkje kunne føra på lik. Han meinte me måtte hiva dei over bord. Eg fortalte han klart og tydeleg at ingen skulle over bort her, og sa at om dei berre sette seg ned og slappa av så var det ingen som skulle døy her. Eg fortalte dei at dette skulle gå godt, for eg kjente båten, forklarar han.'

Kiellandmonumentet "Den brutte lenke" står på Smiodden utanfor Stavanger.

Ingen døydde

Så skjedde noko som har brent seg fast i hjerneborken hans. Det låg ein kar krølla rundt motorkassen. Han var hardt skada, og hadde punkterte lunger.

- «Nei, nei, nei, nei. Ikkje hiv meg ut. Eg lever», kom det svakt frå han. Det var ikkje ein einaste som var død om bord i livbåten. Og alle dei som var hardt skadde overlevde, seier han.

Dei låg og dreiv i sjøen i fleire timar. Heldigvis hadde dei greidd å få ut eit drivanker som gjorde at dei blei beskytta mot vêr og vind. Motoren hadde vore så langt under vatn at han ikkje fungerte, og VHF’en deira var også skadd av vatnet. Heldigvis var også telegrafisten frå plattforma med i livbåten, og greidde etter nokre timar å få fiksa radioen. Då fekk dei kontakt med både skip og helikopter, og fekk overlevert dei som var hardast skadde.

- Etter at me fekk til VHF’en fekk me levert dei hardast skadde til eit helikopter. Men vêret gjorde det for vanskeleg. Ei stund seinare fekk me levert 12-14 stykk til supplybåten Normann Skipper, men det var alt for farleg, og me fekk ei brest i skutesida på livbåten, så det måtte me berre slutta med.

Han var likevel ikkje redd for at det skulle gå gale med livbåten så lenge dei greidde å halda vatnet ute av båten. Magne fortel at han visste at redninga ville komma på morgonkvisten.

- Me visste ingenting, og i og med at det var tjukk skodd, var eg mest redd for å bli køyrt på av ein av båtane som var med i redningsarbeidet. Heldigvis følgde folk med oss, og visste kor me var. Eg trur det var mest 100 båtar som var med på redningsarbeidet, det er godt å vita i ettertid.

- Kva hugsar du frå tida i livbåten?

- Det var mykje panikk. Ein kar sat i baugen og lo heile kvelden. Han hadde nok fått sjokk. Og folk fraus utruleg mykje. Mest alle kom opp frå sjøen, og hadde lite klede på seg. Me var blaute og kalde etter redningsarbeidet. Og det lukta. Det var blod og spye.

- Visste du kva katastrofe dette var då de sat i livbåten?

- Eg visste det, ja. Men at det skulle gå så mange liv var utruleg. Eg trudde det var fleire livbåtar som hadde kome seg ut, seier han.

- Men ein ting har eg tenkt på lenge etterpå.

- Ja, kva då?

- Inventaret i livbåtane i Nordsjøen. Dei vert stappa full av mat og all slags dilldall. Det var til og med fiskeutstyr i båten. Dei må stappa dei fulle med ullteppe og førstehjelpsutstyr heller. Det er ikkje ein mann som kjem til å svelta i hel i Nordsjøen. For du vert ikkje liggjande i fleire døgn og flyta der. Men frysa i hel kan du, seier han.

- Klarte ikkje redda meir

Magne er i dag glad at han er i live etter den katastrofale hendinga, og han har ikkje slite noko særleg med det i ettertid. Han tenkjer i dag tilbake på det arbeidet han gjorde under katastrofen, og føler han har vore med å redda ein del liv. Sjølv om han i ettertid ofte tenkjer på at han kunne ha redda fleire liv. Men det var umogleg. Dei greidde ikkje meir.

- Eg hadde ei lita skuldkjensle over å ikkje ha klart å ta inn meir. Du såg hendene på dei som forsvann rundt deg. Men me klarte å få tak i dei me greidde, så det nyttar ikkje å tenkja slik.

Etter mest 12 timar i livbåten kom hjelpa. Dei blei tekne opp av eit helikopter, og Magne var nest siste mann ut av båten.

- Det var meg og ein annan igjen i båten, og eg skulle til å hekta han på lina som drog oss opp. Men han hadde gitt opp, og sa det var min tur no. Han var forslått, men ga seg ikkje. Dermed blei eg nest siste mann dei redda opp i live etter Kielland-ulukka, fortel Magne.

- Kva med sistemann?

- Dei fekk han opp til slutt. I 2010 var me på minnesmarkering i Stavanger, og eg fortalte den episoden til tre søsken. Då såg eg dei blei blanke i auga. Den historia hadde dei høyrt før, for det var far deira eg hadde hjelpt. Han levde til tre år tidlegare, då døydde han av naturlege årsakar, fortel han.

Rundt i Kirkegata

Etter at dei blei henta opp blei dei flogne inn til Ekofisk-feltet, og fekk ein etterlengta varm dusj etter å ha frose konstant i 12 timar. Etterpå bar det inn til Stavanger. Der var det lite eller ingenting hjelp å få, hugsar han.

- Då me kom til Stavanger blei me registrerte i hangaren på Sola før me blei sende til legevakta for å bli banka litt i kneet. Etterpå reiste eg ned til Stavanger sentrum og gjekk rundt i Kirkegata i ein survival-suit for å kjøpa klede. Eg hadde ikkje truse på meg ein gong, og hadde ikkje sove på to døgn.

- Kva gjorde firmaet i ettertid?

- Nei, dei sende oss heim etter ein liten samtale. Me fekk beskjed om at det hadde vore fint for deira del om me kunne komma tilbake på kvelden slik at me kunne snakka litt med pressa, men ingen ville jo det, sjølvsagt, seier han.

Aldri tilbake

Etter Alexander Kielland-ulukka reiste Magne aldri tilbake til plattform i Nordsjøen. Han hadde fått nok. Etter kvart tok han seg jobb i utanriksfarten i fire år, før turen bar heim til meir kjente strøk og arbeid på ferjene til Rogaland Trafikkselskap i 1984. Men Magne kunne ha fått Nordsjøens meir eller mindre beste og mest ansvarsfulle jobb berre ei veke etter ulukka.

- Dei ville ha meg som sikkerheitssjef for heile Ekofisk-feltet. Dei hadde lese gjennom papira mine og sett at eg hadde fleire sikkerheitskurs, blant anna frå navigasjonsskulen og frå tida som kvartermeister i marinen. Eg skulle få så mykje god hjelp og mange gode folk med meg om eg berre tok den jobben, seier han.

Magne bad om ein times tid til å tenkja, og tok seg ein tur rundt Breiavatnet.

- Til slutt fann eg ut at eg måtte takka nei. Eg ville nok ikkje greidd å sova der ute. Dei ville nok ha meg, for då hadde dei hatt dette til media, at dei hadde greidd å tilsetja ein slik kar som sikkerheitssjef. Då eg sa nei blei dei veldig skuffa, seier han.

Kunne ha vore verre

Det blei ikkje særleg mykje etterspel for Magne. Han var ikkje i mange intervju, anna enn granskingsrapport og politirapporten som seinare forsvann.

- Eg hugsar faktisk at eg sette Handels- og skipsfartsminister Arne Skauge på plass etter ulukka. Eg sa at om dette hadde skjedd ein halvtime seinare hadde kanskje berre ni av 89 vore redda. «På kva grunnlag kan du seia det?», spurte han meg. «For dagslyset var det einaste som hjelpte oss», svara eg. Då heldt han kjeft.

Ein halvtime seinare ville det nemleg ha vore mørkt i Nordsjøen. Då kunne katastrofen ha vore endå større. Men 123 menneske mista livet under den største plattform-ulukka i norsk historie. Magne Sildelid frå Sjernarøy var ein av 89 som redda livet. No håpar han at alle etterletne får svar på kva som verkeleg skjedde den kalde mars-dagen i 1980.