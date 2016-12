Stavangerstønad til Tomatfestivalen

- Tomatfestivalen er ein fin tradisjon som betyr mykje for Finnøy og for regionen. Det er ein god måte å setja søkelys på den viktigaste næringa, samstundes som det er ein verdifull møteplass både for folk i Finnøy og for tilreisande, seier ordførar i Stavanger, Christine Sagen Helgø i ei pressemelding.

Dette kjem etter at nestleiar i Tomatfestivalen, Ordin Mjølsnes i førre veke sa at Tomatfestivalen stod i fare for å bli nedlagt etter at rådmannen ikkje hadde funne midlar til dei i sitt budsjettforslag. I formannskapet onsdag gjekk politikarane inn for at Tomatfestivalen skulle bli støtta med 100.000 frå Finnøy kommune.

- Me meiner at Tomatfestivalen skal vera med inn i framtida til den nye kommunen me skal etablera med Finnøy og Rennesøy. Difor ynskjer Stavanger å bidra til å styrka å vidareutvikla festivalen. Det vil også vera naturleg å etablera eit samarbeid med Gladmat, skriv Sagen Helgø i pressemeldinga.

Ordførar Henrik Halleland seier i ein kjapp kommentar at han tykkjer det er kjekt at dei i Stavanger ser at det å ha den lokale identiteten og kulturen er viktig.