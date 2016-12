Publisert 23.11.2016 Publisert 23.11.2016 Melding til mottaker Vasstenging på Judaberg I samband med utskifting av ein vasskumme vil vatnet vera avstengd for delar av Rygjabøvegen og oppover i dag, 23.11.2016. Dette opplysar Finnøy kommune på sine nettsider. Vatnet vil vera vekke mellom 08.00 og 15.00. Om ein mistar vatnet skal alle vasskranar samt hovudvasskranen haldast stengd mens arbeidet pågår, opplysar dei. Når vatnet er tilbake kan det vera brunt. Difor bør den lågaste liggjande kaldtvasskrana opnast for å sleppa ut luft og spyle ut eventuelt brunt vatn og partiklar. Det anbefalast å utsetje kvitvasken til vatnet er tilbake til normal tilstand. Dei opplysar om at vatnet kan vera meir ller mindre brunt til og med påfølgande dag med ei vasstenging.