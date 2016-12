Stor tilfredsheit med heimebaserte tenester

Finnøy kommune scorar høgt, og ligg betydeleg over både fylkes- og landsgjennomsnittet, når det gjeld tilfredsheit for dei heimebaserte tenestene som både heimesjukepleie og heimehjelp. Også samanlikna med nabokommunar, ligg Finnøy høgt

- Det er klart at når me mellom anna får ein score på heile 5,7 av totalt 6,0 på område som heimesjukepleie og 5,3 på praktisk hjelp i heimen, så er det all grunn til å vera tilfreds med slike tilbakemeldingar frå dei som mottek hjelp frå oss, seier rådgjevar innan helse- og omsorgssektoren i Finnøy kommune, Liv Drange Bråthen. Drange Bråthen er også svært tilfreds med at heile 79 prosent av dei som er førespurd har delteke i undersøkinga. Også det et betydeleg over gjennomsnittet frå andre kommunar.

-Resultata er strålande sett frå vår synsstad, og er nok eit resultat av at me er ein liten kommune der nærlieken til endringsmakta er kort, påpeikar ho.

Likevel ser Drange Bråthen at ein kan bli betre på informasjon og brukarmedverknad, og poengterer at dei alt no vil starte arbeidet med å betra rutinane med mål om å forbetre seg også på dettet området.

