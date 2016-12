Publisert 17.11.2016 Publisert 17.11.2016 Melding til mottaker Kan bety kroken på døra Rådmannen sitt budsjettframlegg kan i verste fall bety kroken på døra for Tomatfestivalen i Finnøy. Dei mistar nemleg den årlege stønaden på 95.000 frå Finnøy kommune. - Det er nokså dramatisk at me mistar stønaden. Tomatfestivalen 2017 kan med denne vurderinga bli veldig amputert og i verste fall vil det ikkje vera grunnlag for vidare drift, seier nestleiar i Tomatfestivalen Ordin Mjølsnes. Les meir i fredagens papirutgåve.