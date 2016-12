Publisert 10.11.2016 Publisert 10.11.2016 Melding til mottaker Vil gi julefeiring til dei som treng det Kokk Joakim Moberg Wiborg ynskjer å laga ein alternativ jul for alle. No treng han hjelp. Tekst og foto: Håkon Jonassen Norheim Joakim Moberg Wiborg (26) er kokk og kjem frå Sogndal. For to og eit halvt år sidan flytta han til Finnøy, og har blant anna vore innom Ryfylkekokken. I sommar starta han for seg sjølv, og for nokre veker sidan kom han opp med ein idé. Han ville arrangera ei alternativ julefeiring for dei som sit åleine, eller for dei som kanskje ikkje har så god råd til å feira jul. - Eg har sjølv kjent på det å sitta åleine i jula og veit kor einsamt det kan vera. Difor tenkte eg kanskje at eg kunne laga til eit arrangement for dei som ynskjer. Det kan vera unge, eldre, familiar og andre som kanskje ikkje har råd til å feira jul, fortel han. Hyggeleg kveld Han ynskjer å servera ein rimeleg tradisjonell julebuffèt med pinnekjøt, ribbe og lutefisk, med musikk, gåver og full feiring. Alt er førebels litt usikkert, og han veit ikkje om det er interesse for noko slikt i Finnøy. Han ynskjer å gå ut med tilbodet både i Finnøy, Rennesøy og Stavanger, og har vore i kontakt med lokalar på både Rennesøy og Finnøy, alt etter kor det trengs mest. - Alle er velkomne. Eg håpar på å kunne vera med å bidra til å skapa ein kjekk kveld for dei som ikkje har det til vanleg. - Ettersom eg nett har starta for meg sjølv, har eg ikkje så mykje å gå inn med personleg, difor treng eg sponsorar. Håpet er at dette mest ikkje skal kosta noko som helst, men då treng eg hjelp frå næringslivet, seier han. I 2010 tok han fagbrevet ved Opplæringskontoret Brimi Kjøken AS, kor han fekk æra av å jobba med Arne Brimi. - Det har vore ein god skule, og matfilosofien min er litt av den same. Eg likar å bruka sjølvdyrka råvarer, og at det er ein historie bak maten. Eg tykkjer det er viktig å bruka den lokale maten me har rundt oss, seier han. - Kjempeinitiativ Leiar i Finnøy Frivillighetssentral Ragnhild Valand tykkjer initiativet er kjempebra, men veit ikkje nok om kor stort behov det er i Finnøy. - Eg har vore med å laga ein slik jul i Stavanger for mange år sidan. Der var behovet stort. Det kan godt henda at behovet er stort her og, men dette er ikkje prøvd før. Det er vanskeleg å seia, for dette ikkje akkurat noko som folk går rundt og snakkar høgt om, seier ho. Ho fortel om ein restaurant i Molde som gjorde det same då ho budde der, og det blei ein stor suksess. Ho trur dette tilbodet kan vera for mange. - Ein treng ikkje vera åleine for å vera med på dette. Det kan vera strevsamt å feira eigen jul, og ein har kanskje lyst til å feira ein litt annleis jul. Neste år? Ho trur kanskje initiativet kjem litt seint, men med Joakim som kokk trur ho at mykje ligg til rette for at dette kan gjennomførast. - Initiativet kjem kanskje litt seint, men det er som sagt eit flott initiativ, og om det ikkje skulle gå i år, kan det vera noko å byggja vidare på til neste år. Er dette noko for deg? Anten som bedrift som ynskjer å vera med å sponsa, eller som privatperson som kan tenka deg å delta, ta kontakt med Joakim.