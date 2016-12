Publisert 08.11.2016 Publisert 08.11.2016 Melding til mottaker Snart kjem Øyposten på torsdagar Frå 1. januar 2017 kjem Øyposten i postkassa di på torsdagar i staden for fredagar. Dei siste fem åra har Øyposten kome ut fredagar, men frå nyttår av vert dette endra tilbake igjen til torsdagar. Grunnane til det er mange. - Ein av dei er omlegginga av posten, noko som gjer at abonnementar utanfor kommunen ofte ikkje får avisa før på måndagen. Det er viktig for oss å sikra dei abonnentane som er, seier dagleg leiar i Øyposten, Oddvar Vignes. Ein annan grunn er at om Øyposten kjem ut fredag, og det skulle skje noko i trykken, vil ein ikkje ha den sikkerheita om at ein kan koma ut på laurdagen. - I tillegg er dette positivt for annonsørane. Då kan dei få inn helgetilboda i større grad. Avismarknaden no er i stor grad konsentrert mot helg. No kjem dei største avisene med helgemagasin, og difor hamnar me meir i ein haug no enn det me trur me gjorde før. Alt i alt vil dette vera positivt for annonsørar og abonnementar, seier Vignes. - Ser du nokon negative sider med denne endringa, Vignes? - Ein kan bli litt politisk skadelidande, der ein ikkje får ferske reaksjonar frå kommunestyret onsdag kveld. Då blir det endå viktigare og vera der på førehand, og leggja dette meir på nett, seier han.