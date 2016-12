Publisert 31.10.2016 Publisert 31.10.2016 Melding til mottaker Kan bli streik RYMI IKS varslar at det kan bli streik på gjenvinningsstasjonen på Judaberg frå 4. november om dei ikkje kjem til einighet om ny hovudtariffavtale. Fagforeiningane har varsla plassoppseiing då det ikkje vart einighet med KS-Bedrift under årets forhandlingar om ny hovudtariffavtale som skal gjelda frå 01.05.2016. Meklinga er fastsett til 2. og 3. november, og det er fare for streik. Streika kan påverka innbyggjarar i kommunane Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Finnøy, og i Finnøy er det gjenvinningsstasjonane på Judaberg som blir stengd om driftspersonalet vert tatt ut i streik.