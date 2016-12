Publisert 27.10.2016 Publisert 27.10.2016 Melding til mottaker Nato-øving i Ryfylkefjordane Mineryddarstyrka i Nato gjennomfører denne veka ei øving i Ryfylkefjordane. Onsdag vart dei sett ved Nord-Hidle. (Bilete: Her er eit av Nato-fartøya på veg ut frå Lysefjorden i dag, torsdag. (Foto: Jaroslaw Budzinski) Observante Øyposten-lesarar tipsa oss onsdag om fleire krigsfartøy ved Nord-Hidle i Sjernarøyane. Det er Nato si mineryddarstyrke som denne veka har øvingar i Ryfylkefjordane. - Nato si mineryddarfartøy vil fram mot helga vera i Ryfylkefjordane for egentrening, før dei til helga legg til kai i Stavanger, seier pressetalsmann i Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) til Øyposten. Totalt åtte fartøy frå Nato-landa inkludert norske mineryddingfartøyet «KNM Måløy» er i området, så det blir difor ganske mange fartøy innanfor eit relativt lite område. - Skipa er rundt i store delar av Nato sitt territorium, kor dei driv trening og destruerer gamle eksplosivar. I Norge er det relativt mykje ammunisjon frå krigen, og dei er ofte rundt på oppdrag i fjordane og destruerer det, seier han. - Kjenner du til om det finnes eksplosivar rundt her? - Eg kjenner ikkje til om dei utførar oppdrag rundt Finnøy kommune, eller om det finst slike oppdrag der, seier han.