Publisert 24.10.2016 Publisert 24.10.2016 Melding til mottaker Stor givarglede i Finnøy Årets TV-aksjon ga mest 220 millionar kroner til Røde Kors. I Finnøy var dei gavmilde, og ga 78 kroner i snitt per innbyggjar. Årets TV-aksjon gjekk til Røde Kors sitt arbeid i krigsherja områder, og det var ein TV-aksjon som fekk fram givargleda hjå folk. Totalt kom det inn 219 867 424 kroner, noko som gir eit gjennomsnitt på 42 kroner per innbyggjar i Norge. Dei innsamla midlane gjekk i år til organisasjonen sitt arbeid i Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan, Somalia, Myanmar, El Salvador, Guatemala og Honduras. I tillegg skal ein del av pengane gå til å hjelpa flyktningar som har komme til Norge. I Finnøy var givargleda stor, og finnøybuane ga i gjennomsnitt 78 kroner per innbyggjar. Det er mest 25 kroner meir per innbyggjar enn i fjor, då TV-aksjonen gjekk til Regnskogfondet. Finnøy var dermed på 43. plass over dei kommunane som ga mest i landet. Totalt 61 bøssebærarar var ute å gjekk på alle øyane.