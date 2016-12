Publisert 17.10.2016 Publisert 17.10.2016 Melding til mottaker Framleis lensmannskontor på Finnøy Politimeister i Sør-Vest politidistrikt Hans Vik føreslår at det framleis skal vera lensmannskontor på Finnøy. Dette melder NRK Rogaland i dag, måndag. Det er den såkalla nærpolitireforma som gjer at talet på lensmannskontor skal reduserast. Politimeister Vik vil leggja ned opp mot 15 lensmannskontor, men ynskjer framleis å ha eit kontor på Finnøy for Ryfylkeøyane lensmannskontor som skal betena Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Dette blei klart etter at politimeisteren i dag presanterte sitt forslag til ny organisering av politidistriktet.