Publisert 07.10.2016

Her kjem Rogalands fyrste havbrukspark

Etter lang tids jobbing startar endeleg arbeidet med Rogalands fyrste havbrukspark, på den gamle ferjekaia på Talgje.

Dermed kan det sjå lyst ut i forhold til etablering av eit havbrukssenter i vår del av den nye storkommunen. Bærekraftig produksjon Ryfylke rensefisk held i dag til i lokala til Rygjabø, men må ut innan juli neste år. Verksemda starta på Rygjabø i 2012 og har i dag fem avdelingar over heile landet. Selskapet driv oppdrett av rognkjeks som har vist seg å vera svært effektivt i kampen mot lakselus. Ryfylke rensefisk er landets største rognkjeksoppdrettar, og har blitt ein lønsam industri. I fjor omsette selskapet for 60 millionar kroner og sat igjen med 23 millionar kroner før skatt. Fleire arbeidsplassar Per i dag er det Terje Østebø som eig arealet ved den gamle kaia, og som ønskjer å selja til Rogaland Havbrukspark Eigedom (RHE), som igjen skal leiga ut areal til Ryfylke rensefisk. RHE ønskjer å driva utleige av eigedom til ulike havbruksaktivietar, deriblant Rogaland Havbrukspark, som tidlegare vart kalla Aqvapark. - Det er avgjerande for vidare drift på Finnøy at me no får areal til bygging av egna lokalar, ikkje minst med tanke på utvikling av ein havbrukspark og fleire nye arbeidsplassar, seier dagleg leiar Petter Aanonsen. Det er det nystarta selskapet Rogaland Havbrukspark Eiendom (RHE) As som kjøper eigedommen på Talgje, og som i fyrste omgang skal leiga ut denne til Ryfylke Rensefisk As. RHE ønskjer å driva utleige av eigedom til ulike havbruksaktiviteter. Rogaland havbrukspark skal primært jobba med etablering av nye innovative selskap innan nye marine artar. Arbeidet med oppdrett av kråkebollar inngår også i havbruksparken. I tillegg vil selskapet Norwegian Lobster farm etablerer seg på same stad. - Norwegian Lobster Farm vil gjennom etablering av Rogaland Havbrukspark få moglegheit til å gjennomføra to store Eu-prosjekt saman med norske og danske partnarar. Dette med målsetting om å kommersialisera landbasert hummaroppdrett. Norwegian Lobster Farm er einaste aktør i verda som har produsert mat-hummar på land, seier dagleg leiar Asbjørn Drengstig til avisa. Både Ryfylke Næringshage og fylkeskommunen har vore sentrale støttespelar gjennom etableringsprosessen. - Dette er ein draum som går i oppfylling. Havbruksparken er det me vil prioritera og spela inn i samband med etablering av den nye storkommunen. Havbruksnæringa er ein svært viktig ressurs for oss, og me skal nytta desse moglegheitene på beste måte, seier ordførar Henrik Halleland. Kommunen legg til rette Så seint som i slutten av september gjekk eit samrøystes formannskap inn for etablering av Rogaland Havbrukspark. I grunngjevinga frå rådmannen går det fram at kommunen ønskjer etablering av ei slik sjøretta næring i området ved Talgje kai, fordi dette kan føra til eit vidare samarbeid mellom forskingsmiljøa og havbruksparken, og vil såleis kunne vera av stor interesse både for kommunen og regionen elles. Det er difor viktig at kommunen legg forholda til rette for planlagt verksemd i området. Dermed må Allemannsretten som har vore eit sprikande punkt i denne saka, vika. Rådmannen tilrår at denne ikkje skal gjelda så lenge Rogaland Havbrukspark har etablert verksemd i området. - Når startar bygginga? - Går alt planen blir det oppstart like over nyttår, seier Aanonsen. Av Oddbjørg M. Måland