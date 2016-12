Publisert 05.10.2016 Publisert 05.10.2016 Melding til mottaker - Uhaldbare ferjekøar Ordførarane i Rennesøy og Stavagner, Dagny Sunnanå Hausken og Christine Sagen Helgø seier ferjekøane i sambandet Mortavika-Arsvågen er uhaldbare. I lang tid har det berre gått to ferjer mellom Mortavika og Arsvågen grunna verkstadopphald på ei av ferjene. No tar ordførarane i Rennesøy og Stavanger bladet frå munnen, og har sendt ut ei pressemelding kor dei meiner situasjonen er uhaldbar. - Ferjekøane i sambandet Mortavika-Arsvågen er uhaldbart lange i dei tilfella den eine ferja takast ut og det berre går to ferjer i sambandet. Eksempelvis var det fleire timars ventetid førre fredag allereie frå klokka 13 på dagen. Informasjonen på heimesida til Fjord 1 og på Facebook er ikkje bra nok, skriv dei. Og fortset: - Denne uforutsigbarheita er krevjande for både jobbreisande og fritidsreisande. Til helga byrjar haustferien i Rogaland. Dei peikar på at det er positivt at Hanasand ferjekai skal takast i bruk som beredskapskai frå 2017, slik at ferjene ikkje treng å gå heilt til Mekjarvik når vêrforholda seier at dei ikkje kan gå til Mortavika. - Det er også veldig bra at det skal komma fire ferjer inn i sambandet, men det er for lenge å venta til 2019. Me kan ikkje fortsetta med køproblema som oppstår dei gongene sambandet berre opererar med to ferjer. Me treng ei løysning som inneber at me alltid har tre ferjer i rute fram til 2019, skriv dei.