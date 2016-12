Publisert 04.10.2016 Publisert 04.10.2016 Melding til mottaker Ombobuen stiller krav til ny kommune Før det blir innbyggjarundersøking på Ombo om kva kommune dei skal høyre til, har Ombo bygdaråd stilt diverse krav til både Hjelmeland og Finnøy. Kva kommune Ombo skal høyre til i den nye kommunereforma har vore mykje debattert, og ei ifølge ordførarane i Hjelmeland og Finnøy vil det bli avgjort av ei innbyggjarundersøking på øya. Men før det skjer stiller Ombo bygdaråd diverse krav til Hjelmeland og Finnøy. I eit brev sendt til kommunane skriv dei først og fremst at dei ynskjer at Finnøy og Hjelmeland kommune vart ansvarlege for denne undersøkinga. «Vi i bygdarådet kan hjelpe til med gjennomføringa og spørsmålstillingen», skriv dei i brevet. I tillegg legg dei fram tre punkter som dei ynskjer skal leggja grunnlag for ein intensjonsavtale mellom befolkninga på Ombo og kommunen dei eventuelt skal høyra til i framtida. «Innbyggerne må få følelse av at kommunene er interesserte i hele Ombo. Det er ikke nok å bare si at vi skal få det bra uansett», skriv dei. Det første punktet dei listar opp er kommunikasjon. Der ynskjer dei at den kommunen som heile Ombo skal høyre til skal sørga for eit godt hurtigbåt- og ferjetilbod både på Skipavik og Eidssund. Dei ynskjer også at det skal jobbast med å få til best mogleg frekvens og korrespondanse. Samstundes ynskje dei å oppretthalda begge kaiane, og at det skal vera tilknyting med ferje og hurtigbåt fram til ei eventuell fastlandsforbinding. Skule er også viktig for innbyggjarane på Ombo, og dei ynskjer at den kommunen dei skal høyra til skal sørga for å oppretthalda skule og barnehage så lenge det er forsvarleg. I tillegg krev dei at det må leggjast til rette for ein effektiv skuleveg, og så kort reisetid som mogleg. Det tredje punktet i brevet går ut på bustadbygging. Ombo bygdaråd ynskjer at kommunen må leggja til rette for spreidd bustadbygging i alle bygder, samt ha fornuftige og framtidsretta tiltak for å få nye innbyggjarar til kommunen. I tillegg ynskjer dei at alt offentleg arbeid på øya skal leggja til rette for tilgang til fiber. Les meir i fredagens papirutgåve.