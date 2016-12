Publisert 27.09.2016 Publisert 27.09.2016 Melding til mottaker Tilrår Stavanger, Rennesøy og Finnøy Fylkesmannen tilrår samanslåing slik kommunane i distriktet har vedteke det. Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa tilrår ein ny stor kommune utan Randaberg. Det betyr at hennar tilråing er den same som vedtaka i kommunestyra, og at også ho meiner Finnøy, Rennesøy og Stavanger er den beste løysinga per no. Men ho seier også at Randaberg, Sola og Kvitsøy kan bli ein del av ein Stavanger-kommune i framtida. Samstundes tilrår ho ei samanslåing mellom Strand og Forsand, stikk i strid med vedtaket i Forsand og Sandnes. - Sandnes og Forsand er ikkje ein teneleg struktur ut frå regionale omsyn, sa ho. I tillegg sa ho at kommunegrensa på Ombo ville bli ettersendt regjeringa seinare. - Finnøy og Hjelmeland spør innbyggjarane først. Alle er einige om at Ombo bør høyra til ein kommune, men dei er ikkje sikker på kva for ein, sa ho. Det er Stortinget som vil ta endeleg avgjersle om kommunestrukturen våren 2017. Om forslaget til Fylkesmannen blir følgt, vil det gå frå 26 til 22 kommunar i Rogaland. Ho vil nemleg bruka tvang i Sokndal og Egersund, og slå dei to kommunane saman.