Publisert 27.09.2016 Publisert 27.09.2016 Melding til mottaker No kjem hausten Meteorologane ventar opp mot 100 millimeter nedbør det neste døgnet. Me har hatt nokre fine dagar den siste tida, men no er det slutt. Frå tysdag ettermiddag til onsdag morgon ventast det opp mot 100 millimeter nedbør, og sterk kuling sør for Boknafjorden. NVE har i tillegg sendt ut varsel om flom, gult nivå for vestlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel, og Rogaland brann og redning oppfordrar til å sjekka slukar og avløp. Også torsdag vil det bli mykje nedbør og sterk vind, så det er berre å gjera seg klar til hausten.