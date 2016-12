Publisert 26.09.2016 Publisert 26.09.2016 Melding til mottaker Kolonnekøyring til vinteren Arbeidet med E39 Rennfast er meir omfattande enn Statens Vegvesen først trudde. No blir det kolonnekøyring nattestid heilt fram til vinteren. Dette skriv Statens Vegvesen i ei pressemelding. Arbeidet med å oppgradere Byfjordtunnelen starta 9. mai. Når arbeidet i denne tunnelen er ferdig, blir same jobben gjort i Mastrafjordtunnelen. Store lekkasjar Tidlegare er det opplyst at arbeidet skal vere ferdig i løpet av seinhausten, men arbeidet har vore så omfattande at arbeidet ikkje er ferdig før til vinteren. Årsaka er at entreprenøren Skanska AS må skifta ut mykje meir av vatn- og frostsikringa enn planlagt. – Å kalkulere eksakt mengde sikring var ikkje mogleg før vi fekk vekk dei gamle platene og såg fjellet. Lekkasjane er mykje større enn vi hadde grunn til å tru, seier prosjektleiar Truls Kolnes i Statens vegvesen. Skiftar alt – I planlegginga er det rekna med at vi måtte vass-sikre 60 prosent av arealet med plater i tunnelen. No monterer vi ny vass- og frostsikring i stort sett heile tunnelen. Det er nødvendig for å nå målet om heilt tørr tunnel, forklarer Kolnes.